СМИ: 14 человек пострадали в результате обрушения здания в США

В результате обрушения здания в американском штате Джорджия травмы получили 14 человек.

Об этом в воскресенье сообщает WBTV. Отмечается, что инцидент произошел в городе Саванна. Причины обрушения не уточняются.

По информации местной пожарной службы, двое пострадавших при обрушении получили серьезные травмы. Остальным раненым также была оказана медпомощь в ближайших больницах.