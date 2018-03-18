СМИ: 14 человек пострадали в результате обрушения здания в США
В результате обрушения здания в американском штате Джорджия травмы получили 14 человек.
Об этом в воскресенье сообщает WBTV. Отмечается, что инцидент произошел в городе Саванна. Причины обрушения не уточняются.
По информации местной пожарной службы, двое пострадавших при обрушении получили серьезные травмы. Остальным раненым также была оказана медпомощь в ближайших больницах.
Savannah Fire rescued 4 people from the Rogue Water Tap House deck collapse. Two were seriously injured. pic.twitter.com/gS2Obz5wre— savannahfire (@savannahfire) March 17, 2018