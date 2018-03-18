СМИ: В СИЗО Приморского края проголосовали более 1600 подсудимых

В следственных изоляторах Приморского края проголосовали более 1600 подсудимых. Об этом сообщает Nation News.

Корреспондент издания рассказал, что подсудимые отдали свои голоса в помещениях изоляторов с соблюдением всех норм избирательного права. Подчеркивается, что следственно-арестованные получили полную информацию о каждом из кандидатов.

Ранее сообщалось, что заключенные СИЗО Москвы просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта