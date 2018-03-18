Выборы Президента 2018
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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

3:10   18 Марта 2018
Россия
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СМИ: В СИЗО Приморского края проголосовали более 1600 подсудимых

СМИ: В СИЗО Приморского края проголосовали более 1600 подсудимых

В следственных изоляторах Приморского края проголосовали более 1600 подсудимых. Об этом сообщает Nation News.

Корреспондент издания рассказал, что подсудимые отдали свои голоса в помещениях изоляторов с соблюдением всех норм избирательного права. Подчеркивается, что следственно-арестованные получили полную информацию о каждом из кандидатов.

Ранее сообщалось, что заключенные СИЗО Москвы просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта

Автор: Олег Королев
#сизо #приморье #выборы-2018
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