Более 11 процентов избирателей проголосовали в Магаданской области

На выборах президента России в первые часы голосования свои голоса отдали 11,68 процента жителей Магаданской области.

Всего в регионе - более 101 тысяч граждан, обладающих избирательным правом.

Ранее сообщалось, что к 10.00 утра по времени Магадана местная молодежь разместила в социальной сети Instagram более 400 публикаций, сопроводив их хэштегом #выборы49.

Накануне сообщалось, что в Сахалинской области проголосовали 12,1 процента избирателей. Всего в регионе более 369 тысяч избирателей.