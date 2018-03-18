Выборы Президента 2018
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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

3:01   18 Марта 2018
Россия
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Более 11 процентов избирателей проголосовали в Магаданской области

Более 11 процентов избирателей проголосовали в Магаданской области

На выборах президента России в первые часы голосования свои голоса отдали 11,68 процента жителей Магаданской области.

Всего в регионе - более 101 тысяч граждан, обладающих избирательным правом.

Ранее сообщалось, что к 10.00 утра по времени Магадана местная молодежь разместила в социальной сети Instagram более 400 публикаций, сопроводив их хэштегом #выборы49.

Накануне сообщалось, что в Сахалинской области проголосовали 12,1 процента избирателей. Всего в регионе более 369 тысяч избирателей.

Автор: Олег Королев
#голосование #выборы-2018 #магаданкая область
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