Явка в Камчатке и Чукотке значительно превышает показатели на выборах 2012 года

Явка в Камчатском крае и Чукотском автономном округе за первые два часа голосования значительно превышает аналогичные показатели на выборах президента 2012 года.

К 10 утра по местному времени явка избирателей на участки в этих двух регионах РФ составила 13,42% и 28,06% соответственно. Такая информация поступила от источников в региональных избирательных комиссиях. Отмечается, что в Чукотском автономном округе за первые два часа на участки для голосования на выборах главы РФ пришло 31220 человек.

Согласно данным Центризбиркома, на выборах президента РФ в 2012 году явка в Камчатском крае по состоянию на 10 утра составила 9.59%, а в Чукотском автономном округе — 26.99%.