Выборы Президента 2018
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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

3:01   18 Марта 2018
Россия
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Явка в Камчатке и Чукотке значительно превышает показатели на выборах 2012 года

Явка в Камчатке и Чукотке значительно превышает показатели на выборах 2012 года

Явка в Камчатском крае и Чукотском автономном округе за первые два часа голосования значительно превышает аналогичные показатели на выборах президента 2012 года.

К 10 утра по местному времени явка избирателей на участки в этих двух регионах РФ составила 13,42% и 28,06% соответственно. Такая информация поступила от источников в региональных избирательных комиссиях. Отмечается, что в Чукотском автономном округе за первые два часа на участки для голосования на выборах главы РФ пришло 31220 человек.

Согласно данным Центризбиркома, на выборах президента РФ в 2012 году явка в Камчатском крае по состоянию на 10 утра составила 9.59%, а в Чукотском автономном округе — 26.99%.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #камчатка #чукотка #явка #выборы2018
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