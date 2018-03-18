Олимпийский чемпион Алексей Алипов проголосовал одним из первых, специально прилетев для этого на Камчатку
Алексей Алипов, олимпийский чемпион по стендовой стрельбе, специально прилетел на Камчатку, чтобы стать одним из первых, кто примет участие в выборах президента РФ.
В воскресенье 18 марта в 9.00 он исполнил свой гражданский долг в клубе аэропорта «Елизово» - на избирательном участке номер 97. При этом спортсмен заявил, что Камчатка голосует первой и он в этот судьбоносный день хотел быть в числе первых проголосовавших. Слова Алексея Алипова приводит местное новостное агентство «КамИнформ».
«Выбор президента - это достаточно серьезное, очень значимое событие для всей нашей большой родины. Для меня лично выборы – это олицетворение моей гражданской позиции. Я считаю, что все обязаны сделать свой выбор, потому что для всех жителей это очень важно», - заявил спортсмен.
Также он отметил, что он очень рад в этот день находиться на чудесной камчатской земле, и что его очень впечатлила природа и красота Камчатского края.
Напомним: Алексей Алипов завоевал золото Олимпиады -2004 в Афинах в стендовой стрельбе, поразив 149 мишеней из 150.