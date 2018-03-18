Олимпийский чемпион Алексей Алипов проголосовал одним из первых, специально прилетев для этого на Камчатку

​​​​​​Алексей Алипов, олимпийский чемпион по стендовой стрельбе, специально прилетел на Камчатку, чтобы стать одним из первых, кто примет участие в выборах президента РФ.

В воскресенье 18 марта в 9.00 он исполнил свой гражданский долг в клубе аэропорта «Елизово» - на избирательном участке номер 97. При этом спортсмен заявил, что Камчатка голосует первой и он в этот судьбоносный день хотел быть в числе первых проголосовавших. Слова Алексея Алипова приводит местное новостное агентство «КамИнформ».

«Выбор президента - это достаточно серьезное, очень значимое событие для всей нашей большой родины. Для меня лично выборы – это олицетворение моей гражданской позиции. Я считаю, что все обязаны сделать свой выбор, потому что для всех жителей это очень важно», - заявил спортсмен.

Также он отметил, что он очень рад в этот день находиться на чудесной камчатской земле, и что его очень впечатлила природа и красота Камчатского края.

Напомним: Алексей Алипов завоевал золото Олимпиады -2004 в Афинах в стендовой стрельбе, поразив 149 мишеней из 150.