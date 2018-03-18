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 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

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Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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2:55   18 Марта 2018
Весь мир
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Экс-замглавы ФБР Маккейб передал спецпрокурору записи разговоров с Трампом

Экс-замглавы ФБР Маккейб передал спецпрокурору записи разговоров с Трампом

Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокурору по делу о «российском вмешательстве»  Роберту Мюллеру заметки о его разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Маккейб дал команде спецпрокурора показания. Заметки были сделаны Маккейбом, когда он исполнял обязанности главы ФБР после увольнения директора бюро Джеймса Коми.

Источник CNN сообщил, что в заметках рассказывается подробно о том, что Коми сообщил МакКейбу о своей работе с Трампом, когда тот возглавлял ФБР.

В минувшую субботу сообщалось, что министр юстиции США Джефф Сешнс уволил Маккейба с поста заместителя главы ФБР. 

Автор: Олег Королев
#трамп #российское вмешательство
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