Референдум о переводе времени пройдет в Волгоградской области

Одновременно с выборами президента России в Волгоградской области проведут референдум о переводе часов на один час вперед.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что избиратели Волгоградской области, придя на избирательные участки, получат по два бюллетеня для голосования. В одном из них им будет нужно выбрать президента страны, а в другом высказать свое мнение по поводу смены часового пояса.

Напомним: в настоящее время Волгоградская область живет по московскому времени.