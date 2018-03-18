Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Уже 44 410 человек отдали свой голос на российских президентских выборах в Сахалинской области.

Это равняется 12,1 процента. Общее количество избирателей – 369 846 человек. Согласно данным с прошлых выборов, явка на этих становится выше.

На островах открыто 320 избирательных участков. Среди них девять временных. В первый раз его открыли в аэропорту. До восьми вечера там будут ждать избирателей.

Россияне могут найти свой избирательный участок на сайте избиркома и сходить туда, чтобы отдать голос за кандидата, чью программу они поддерживают.