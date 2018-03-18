Сахалинские общественники следят за ходом выборов президента РФ в регионе

В Сахалинской области, вместе с открытием 311 избирательных участков, начал работу колл-центр региональной Общественной палаты в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Председатель региональной ОП Владимир Иконников сообщил телеканалу АСТВ, что первое обращение в колл-центр связано с трансляцией выборов. По его словам, гражданин не увидел пломбы на урнах с бюллетенями и пожаловался в Общественную палату. Наблюдатели выехали на участок и убедились, что местный избирком выполнил свои обязанности и пломбы на месте присутствуют.

Иконников отметил, наблюдатели зафиксировали «наплыв» желающих проголосовать, на участках образовывались очереди. По его словам, граждане настроены доброжелательно.