Магаданская молодежь активно голосует на выборах и рассказывает об этом в соцестях

К 10.00 утра по магаданскому времени местная молодежь разместила в социальной сети instagram более 400 публикаций, соброводив их тегом #выборы49.

Молодые избиратели Магадана активно голосуют на выборах президента России с 8 утра. При этом они участвуют в конкурсе, фотографируются и выкладывают свои снимки в социальные сети, а также приглашают знакомых и друзей присоединяться.

Напомним: выборы президента РФ уже идут на Камчатке, Чукотке, в Приморье и в Еврейском автономном округе.