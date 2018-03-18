Выборы Президента 2018
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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:36   18 Марта 2018
Россия
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Магаданская молодежь активно голосует на выборах и рассказывает об этом в соцестях

Магаданская молодежь активно голосует на выборах и рассказывает об этом в соцестях

К 10.00 утра по магаданскому времени местная молодежь разместила в социальной сети instagram более 400 публикаций, соброводив их тегом #выборы49.

Молодые избиратели Магадана активно голосуют на выборах президента России с 8 утра. При этом они участвуют в конкурсе, фотографируются и выкладывают свои снимки в социальные сети, а также приглашают знакомых и друзей присоединяться.

Напомним: выборы президента РФ уже идут на Камчатке, Чукотке, в Приморье и в Еврейском автономном округе.

 

#Выборы49 #голосуемсердцем

Публикация от Эдуард (@edyardpalikov)

Выбрал президента! #выборы49 #яголосую

Публикация от Даниил Сомов (@somov.daniil_mgdn)

Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #магадан #молодежь #выборы в россии #выборы президента #хэштег #выборы2018 #инстраграм
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