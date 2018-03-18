Переселенцы из Украины впервые проголосовали на выборах как граждане РФ

Переселенцы из Украины впервые проголосовали на выборах президента РФ как российские граждане.

Как сообщает пресс-служба Еврейской автономной области, куда перебрались уроженцы Украины почти 4 года назад из-за военного переворота в стране, Алексей и Анна Штепа на свой участок прибыли первыми, и первые бросили бюллетень в урну для голосования.

«Перед нами не стоял вопрос – идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден – идти», — заявила Анна Штепа.

Она отметила, что будущее России теперь стало и будущим их семьи. Сегодня, подчеркнула Анна, семья сделала свой выбор относительно того, каким хочет видеть это будущее.