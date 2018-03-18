Выборы Президента 2018
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Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:45   18 Марта 2018
Россия
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Переселенцы из Украины впервые проголосовали на выборах как граждане РФ

Переселенцы из Украины впервые проголосовали на выборах как граждане РФ

Переселенцы из Украины впервые проголосовали на выборах президента РФ как российские граждане.

Как сообщает пресс-служба Еврейской автономной области, куда перебрались уроженцы Украины почти 4 года назад из-за военного переворота в стране, Алексей и Анна Штепа на свой участок прибыли первыми, и первые бросили бюллетень в урну для голосования.

«Перед нами не стоял вопрос – идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден – идти», — заявила Анна Штепа.

Она отметила, что будущее России теперь стало и будущим их семьи. Сегодня, подчеркнула Анна, семья сделала свой выбор относительно того, каким хочет видеть это будущее. 

Автор: Алла Ларионова
#россия #голосование #политика #украинцы #еао #выборы2018
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