Запрет Украины на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты

Недопущение российских граждан к участию в выборах президента на Украине нарушает ряд основных международных актов. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Лукашевич на своей странице в Twitter отметил, что блокируя российские заграничные учреждения и лишая граждан РФ возможности реализовать право участия в выборах, Киев нарушает ряд международных соглашений. В частности, он упомянул хельсинский заключительный акт 1975 года, итоговый документ Венской встречи ОБСЕ 1989 года, копенгагенский документ СБСЕ 1990 года, парижскую хартию для новой Европы 1990 года и документы московского совещания СБСЕ 1991 года.