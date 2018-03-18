Источник объяснил, зачем на избирательный участок во Владивостоке пригласили гинеколога

На других участках в городе можно будет встретить терапевтов.

«Самым неожиданным способом» повысить явку «наблюдатели» за выборами от олигарха Михаила Ходорковского, организация которого признана нежелательной в России, сочли прием гинеколога, который состоится в 13.00 на одном из участков Владивостока. О чем сообщили на странице подконтрольного сайта.

Как заверил корреспондента ИА «Политики Сегодня» источник в избирательной комиссии города, врач действительно придет. Но к повышению явки прием гинеколога не имеет.

«Этот участок открыт в роддоме. Голосуют там только пациенты. Те, кто лежат или наблюдаются у врачей. Некоторые из них приезжают из края, и не успевают вернуться домой», - объяснил собеседник.

Прием гинеколог проведет в отдельном кабинете, где не будет камер наблюдения, которые транслируют голосование в интернет.