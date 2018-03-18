Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:27   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
42

Источник объяснил, зачем на избирательный участок во Владивостоке пригласили гинеколога

Источник объяснил, зачем на избирательный участок во Владивостоке пригласили гинеколога

На других участках в городе можно будет встретить терапевтов.

«Самым неожиданным способом» повысить явку «наблюдатели» за выборами от олигарха Михаила Ходорковского, организация которого признана нежелательной в России, сочли прием гинеколога, который состоится в 13.00 на одном из участков Владивостока. О чем сообщили на странице подконтрольного сайта.

Как заверил корреспондента ИА «Политики Сегодня» источник в избирательной комиссии города, врач действительно придет. Но к повышению явки прием гинеколога не имеет.

«Этот участок открыт в роддоме. Голосуют там только пациенты. Те, кто лежат или наблюдаются у врачей. Некоторые из них приезжают из края, и не успевают вернуться домой», - объяснил собеседник.

Прием гинеколог проведет в отдельном кабинете, где не будет камер наблюдения, которые транслируют голосование в интернет.

«На других участках в городе можно будет встретить терапевтов, - ничего неожиданного не видит собеседник. - Они смогут помочь тем, кто себя неважно чувствует».

Автор: Антон Долохов
#владивосток #ходорковский #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального
И опроверг слухи о принуждении к голосованию.
0:34   18 Марта 2018
92
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
49
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
60
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
166
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона