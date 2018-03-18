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2:32   18 Марта 2018
Россия
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Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Наблюдатели путают обычные урны с КОИБами и «не разрешают» голосовать членам участковых комиссий.

«Наблюдатели» на выборах президента РФ от российской оппозиции публикуют в социальных сетях сообщения о нарушениях на избирательных участках. Активисты утверждают, что на многих участках стоят непрозрачные урны для бюллетеней.

 

В действительности на снимке прозрачная урна, а за ней расположена урна электронная или КОИБ. Это электронное устройство для подсчета голосов избирателей, которое сканирует бумажные бюллетени, а затем передает данные в избирком. Глава ЦИК Элла Памфилова еще в декабре предупреждала, что на выборах президента будут использоваться пять тысяч КОИБов. Она также заверила, что комплексы абсолютно защищены от внешних вмешательств.

КОИБы не следует путать с обычными урнами. Есть две модели электронных устройств: КОИБ-2003 (сегодня не используется и снят с производства) и КОИБ-2010, где отсек для бюллетеней выполнен из полупрозрачного пластика.

Недоумение у некоторых «наблюдателей» вызывает тот факт, что на некоторых участках еще до открытия в урнах лежат бюллетени.

ЦИК объясняет: проголосовали сотрудники избиркома и полицейские, которые работают на данном участке.

На участке №140 в Камчатском крае бдительные «наблюдатели» в 7:24 утра, до начала выборов, обнаружили искусственное препятствие, загораживающее объектив видеокамеры. И незамедлительно сообщили о нарушении в Twitter. Мол, началось. 

 

Уже закончилось. На сайте http://www.nashvybor2018.ru в режиме онлайн можно убедиться, что на участке №140 обзору камеры ничего не мешает.

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Автор: Григорий Рощин
#нарушения #цик #камеры #участки #наблюдатели #коиб #выборы-2018
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