Открылись избирательные участки в Якутии

В воскресенье в 8:00 утра в Якутии открылись 806 избирательных участков.

Всего в регионе избирательным правом обладают 633,5 тысячи человек, из их числа в Якутске проживают 184 тысячи. Избирательные участки будут открыты до 20:00 вечера по местному времени. После их закрытия стартует процедура подсчета голосов.

Выборы главы государства проходят по всей России 18 марта. Избирательные участки будут отрыты во всех субъектах с 8.00 до 20.00 по местному времени.