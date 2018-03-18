Губернатор Забайкальского края в числе первых проголосовала на выборах президента РФ в Чите

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отдала свой голос на президентских выборах в избирательном участке в многопрофильной языковой гимназии №4 в Чите.

По данным ИА «Чита.Ру», Жданова проголосовала одна из первых.

Россияне, проживающие в этом регионе, до восьми вечера могут проголосовать за кандидата, чью программу поддерживают. Открыты 942 избирательных участка.

Согласно данным регионального избиркома, в Забайкальском крае зарегистрировали свыше 806 тысяч избирателей.

Местные жители могут найти свой избирательный участок на сайте избиркома.