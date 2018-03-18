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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

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 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

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2:17   18 Марта 2018
Общество
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В Забайкалье открылись 942 избирательных участка

В Забайкалье открылись 942 избирательных участка

В Забайкальском крае для проведения выборов открылись 942 избирательных участка. Об этом сообщила руководитель краевого Избиркома Светлана Судакова.

По ее словам, для временно прибывающих в край было сформировано пять участков: один в СИЗО, два на жд вокзале Читы, в краевой больнице №4 в Краснокаменске и в Газимуро-Заводском районе, где много вахтовиков. Всего по ним распределено 811 тысяча 849 избирательных бюллетеней.

На трех избирательных участках в Каларском районе голосование началось раньше восьми часов: в селах Куанда и Новая Чара с 6:00 и 7:00 соответственно. На 115 избирательных участках голосование прошло досрочно.

На избиркомах установлены 70 комплексов обработки бюллетеней. Организованы три специальные кабины для инвалидов.

Автор: Олег Королев
#забайкалье #выборы-2018
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