В Забайкалье открылись 942 избирательных участка

В Забайкальском крае для проведения выборов открылись 942 избирательных участка. Об этом сообщила руководитель краевого Избиркома Светлана Судакова.

По ее словам, для временно прибывающих в край было сформировано пять участков: один в СИЗО, два на жд вокзале Читы, в краевой больнице №4 в Краснокаменске и в Газимуро-Заводском районе, где много вахтовиков. Всего по ним распределено 811 тысяча 849 избирательных бюллетеней.

На трех избирательных участках в Каларском районе голосование началось раньше восьми часов: в селах Куанда и Новая Чара с 6:00 и 7:00 соответственно. На 115 избирательных участках голосование прошло досрочно.

На избиркомах установлены 70 комплексов обработки бюллетеней. Организованы три специальные кабины для инвалидов.