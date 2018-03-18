Посол: Москва обратилась в ОБСЕ за защитой своих журналистов в Великобритании

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва в ОБСЕ подняла вопрос о защите журналистов из РФ в Великобритании, в связи с поступающими им угрозами.

Об этом Яковенко рассказал в субботу 17 марта в интервью российскому телеканалу НТВ. По словам посла, часть российских корреспондентов, работающих на территории Великобритании, получают в свой адрес неприкрытые угрозы.

«Мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы», - добавил дипломат.

При этом он отметил, что в ОБСЕ на запрос отреагировали оперативно, но остается вопрос, насколько Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может повлиять на Великобританию, которая просто отказывается что-либо с кем-либо обсуждать.

По словам Яковенко, российские дипломаты в также сталкиваются в Великобритании с угрозами, но все же их – угроз – гораздо меньше, чем слов поддержки, поступающих от рядовых британцев

«Нас буквально захлестнула волна таких позитивных мейлов, где считают, что позиция Российской Федерации в том, что она требует конкретных доказательств и не готова работать с голословными заявлениями со стороны британцев, разделяется в этом обществе», - рассказал посол.

При этом он подчеркнул, что российское посольство в Лондоне работает с британской полицией по каждому случаю получения дипломатами угроз.