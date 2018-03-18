Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:19   18 Марта 2018
Весь мир
61

Посол: Москва обратилась в ОБСЕ за защитой своих журналистов в Великобритании

Посол: Москва обратилась в ОБСЕ за защитой своих журналистов в Великобритании

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва в ОБСЕ подняла вопрос о защите журналистов из РФ в Великобритании, в связи с поступающими им угрозами.

Об этом Яковенко рассказал в субботу 17 марта в интервью российскому телеканалу НТВ. По словам посла, часть российских корреспондентов, работающих на территории Великобритании, получают в свой адрес неприкрытые угрозы.

«Мы этот вопрос подняли в ОБСЕ. Мы попросили, чтобы организация защитила наших корреспондентов, наших сотрудников российских средств массовой информации от того возможного произвола, который может пойти через угрозы», - добавил дипломат.

При этом он отметил, что в ОБСЕ на запрос отреагировали оперативно, но остается вопрос, насколько Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может повлиять на Великобританию, которая просто отказывается что-либо с кем-либо обсуждать.

По словам Яковенко, российские дипломаты в также сталкиваются в Великобритании с угрозами, но все же их – угроз – гораздо меньше, чем слов поддержки, поступающих от рядовых британцев

«Нас буквально захлестнула волна таких позитивных мейлов, где считают, что позиция Российской Федерации в том, что она требует конкретных доказательств и не готова работать с голословными заявлениями со стороны британцев, разделяется в этом обществе», - рассказал посол.

При этом он подчеркнул, что российское посольство в Лондоне работает с британской полицией по каждому случаю получения дипломатами угроз.

Посол: Москва обратилась в ОБСЕ за защитой своих журналистов в Великобритании

Автор: Александр Люблинский
#россия #обсе #политика #защита #весь мир #яковенко #угрозы журналистам #посол рф в великобритании
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального
И опроверг слухи о принуждении к голосованию.
0:34   18 Марта 2018
92
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
49
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
60
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
166
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона