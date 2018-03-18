Семья из Германии попросила убежища в России

Немецкая семья обратилась в российское посольство в Латвии с вопросом о предоставлении убежища в России. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Как отмечается, в консульский отдел посольства России в Латвии обратилась семья Бергфельд. Заявителям дали соответствующие разъяснения о нормах законодательства относительно данной процедуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня попросили политического убежища у Москвы для себя и своих детей. По словам офицера, в случае возвращения в Германию его семья может оказаться в опасности.