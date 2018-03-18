Более четверти избирателей проголосовали на Чукотке к 10 утра

На Чукотке к 10.00 утра проголосовали 28,06% избирателей.

Об этом сообщает Избирательная комиссия Чукотского автономного округа, отмечая, что из общего числа зарегистрированных на Чукотке избирателей – 33 380 человек – к 10 утра 18 марта в выборах президента РФ участие приняли 9 367 человек.

Напомним: в самых восточных регионах РФ – на Камчатке и Чукотке – голосование на выборах президента России началось в 23.00 17 марта по московскому времени.