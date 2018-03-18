Один человек погиб во время стрельбы в торговом центре в Южной Калифорнии
Один человек погиб и еще один ранен в результате стрельбы в торговом центре The Oaks Южной Калифорнии, сообщает The Associated Press со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что в субботу, 17 марта, внутри здания раздались выстрелы.
Сотрудники департамент шерифа округа Вентура сообщили в публикации в Twitter, что инцидент, произошедший 17 марта урегулировали, и больше нет никакой угрозы для жизни местных жителей. Подробности неизвестны.
Пострадавшего доставили в больницу и специалисты уже оказали всю необходимую помощь.