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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

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 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

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Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:04   18 Марта 2018
Весь мир
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Один человек погиб во время стрельбы в торговом центре в Южной Калифорнии

Один человек погиб во время стрельбы в торговом центре в Южной Калифорнии

Один человек погиб и еще один ранен в результате стрельбы в торговом центре The Oaks Южной Калифорнии, сообщает The Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что в субботу, 17 марта, внутри здания раздались выстрелы.

Сотрудники департамент шерифа округа Вентура сообщили в публикации в Twitter, что инцидент, произошедший 17 марта урегулировали, и больше нет никакой угрозы для жизни местных жителей. Подробности неизвестны. 

Пострадавшего доставили в больницу и специалисты уже оказали всю необходимую помощь.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #стрельба #торговый центр #южная калифорния
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