Один человек погиб во время стрельбы в торговом центре в Южной Калифорнии

Один человек погиб и еще один ранен в результате стрельбы в торговом центре The Oaks Южной Калифорнии, сообщает The Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что в субботу, 17 марта, внутри здания раздались выстрелы.

Сотрудники департамент шерифа округа Вентура сообщили в публикации в Twitter, что инцидент, произошедший 17 марта урегулировали, и больше нет никакой угрозы для жизни местных жителей. Подробности неизвестны.

Пострадавшего доставили в больницу и специалисты уже оказали всю необходимую помощь.