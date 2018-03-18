Почти 14 процентов избирателей проголосовали на Камчатке к 10 утра

В Камчатском крае к 10 утра по местному времени проголосовало 13, 43 процента от общего числа избирателей.

Об этом сообщил источник в Территориальной избирательной комиссии. Всего это 31 220 человек. Стоит отметить, что в регионе, по официальным данным, проживает 232 551 избирателей.

Напомним, 18 марта по всей стране проходят выборы президента России. Участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 по местному времени в каждом регионе.