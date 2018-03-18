Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в приморском Артеме

Ректор Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал в приморском Артеме. В крае балетмейстер находится в турне с воспитанниками.

По словам 44-летнего артиста, его поколение всегда больше интересовалось выборами, активно обсуждали и ходили голосовать «всем скопом». Он отметил, что тогда гражданам не хотелось, чтобы пришедшая свобода ушла и ситуация в стране изменилась в худшую сторону.

Цискаридзе отметил, что хорошо помнит ситуацию в восьмидесятые и девяностые. По его словам, по этой причине у него более сознательное отношение к выборам.