Власти Камчатки в связи с непогодой организуют доставку избирателей на участки

Непогода, которая разыгралась в Камчатском крае в день выборов президента РФ, заставила местные власти организовать доставку избирателей на избирательные участки.

Об этом сообщает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который проголосовал на выборах одним из первых. Ранее Илюхин сообщил, что все избирательные участки в регионе открылись вовремя.

«К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам, поэтому уверен, что все пройдет хорошо», - сообщил губернатор.

Как сообщает РИА Новости, в Петропавловске-Камчатском 18 марта наблюдается сильный ветер, скорость которого составляет до 27 метров в секунду. В городе Велючинск снегопад, сопровождающийся ветром скоростью до 23 метров в секунду, а в Елизово скорость ветра составляет 19 метров в секунду и небольшие осадки.