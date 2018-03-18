Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проведут в Киеве марш против разгона палаточного городка у Верховной Рады. Организаторы акции призвали сторонников выйти на улицу во всех областных центрах.

Марш сторонников Саакашвили пройдет во второй раз без политика. Экс-губернатора задержали сотрудники погранслужбы 12 февраля и выдворили в Польшу, из которой он нелегально попал на Украину с сентябре.

Организаторы марша назначили время сбора участников мероприятия на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в полдень. Согласно сообщению партии Саакашвили «Движение новых сил», официальное название акции - «Марш за отставку Порошенко». Также манифестанты выступают за увольнение главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что администрация Порошенко планирует провести параллельные акции на Крещатике, к которым будут привлекаться украинские националисты. При этом он подчеркнул, что является сторонником мирных протестов.