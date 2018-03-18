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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

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Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

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​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

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 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

2:10   18 Марта 2018
Весь мир
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Новая атомная подлодка класса Virginia поступила на вооружение США

Новая атомная подлодка класса Virginia поступила на вооружение США

Американские Военно-морские силы провели церемонию ввода подлодки в пользование 17 марта.

USS Colorado уже 15-я многоцелевая торпедная АПЛ класса Virginia в эксплуатации Соединенных Штатов. Такие субмарины можно применять для ликвидации АПЛ противника на глубине, а также для различных операций возле берега. У нее имеются две пусковые установки револьверного типа, расположенные вертикально, которые рассчитаны на шесть крылатых ракет «Томагавк».

Полное водоизмещение этой субмарины 7800 тонн, а скорость 25 узлов. Может прослужить порядка 33 лет. Экипаж 134 человека.

Ее смогут использовать также для доставки войск спецназначения, при наступлении, разведке и наблюдении.

Автор: Анастасия Аои
#сша #апл #подлодка #субмарина #uss colorado
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