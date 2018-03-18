Новая атомная подлодка класса Virginia поступила на вооружение США

Американские Военно-морские силы провели церемонию ввода подлодки в пользование 17 марта.

USS Colorado уже 15-я многоцелевая торпедная АПЛ класса Virginia в эксплуатации Соединенных Штатов. Такие субмарины можно применять для ликвидации АПЛ противника на глубине, а также для различных операций возле берега. У нее имеются две пусковые установки револьверного типа, расположенные вертикально, которые рассчитаны на шесть крылатых ракет «Томагавк».

Полное водоизмещение этой субмарины 7800 тонн, а скорость 25 узлов. Может прослужить порядка 33 лет. Экипаж 134 человека.

Ее смогут использовать также для доставки войск спецназначения, при наступлении, разведке и наблюдении.