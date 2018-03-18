Выборы Президента 2018
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Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

 Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра

Свыше 12 процентов избирателей проголосовали в Сахалинской области к 10 утра
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

 Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

1:46   18 Марта 2018
Россия
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Ответ Москвы на меры Лондона более жесткий и это правильно, считает сенатор Джабаров

Ответ Москвы на меры Лондона более жесткий и это правильно, считает сенатор Джабаров

Ответные меры, объявленные Министерством иностранных дел РФ на действия руководства Великобритании, оказались более жесткими в связи с недопустимым поведением официальных лиц в Лондоне.

Если британская сторона продолжит деятельность по дискредитации РФ, то Москва может предпринять дополнительные шаги. Об этом заявил ТАСС в субботу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, в субботу Россия в ответ на действия официальных властей Соединенного Королевства объявила персонами нон-грата и высылке 23 британских дипломатов, а также о закрытии генконсульства страны в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #политика #весь мир #сенатор
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