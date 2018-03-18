Ответ Москвы на меры Лондона более жесткий и это правильно, считает сенатор Джабаров

Ответные меры, объявленные Министерством иностранных дел РФ на действия руководства Великобритании, оказались более жесткими в связи с недопустимым поведением официальных лиц в Лондоне.

Если британская сторона продолжит деятельность по дискредитации РФ, то Москва может предпринять дополнительные шаги. Об этом заявил ТАСС в субботу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, в субботу Россия в ответ на действия официальных властей Соединенного Королевства объявила персонами нон-грата и высылке 23 британских дипломатов, а также о закрытии генконсульства страны в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России.