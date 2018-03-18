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1:28   18 Марта 2018
Россия
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Выборы президента РФ начались в Еврейской автономной области точно в срок

Выборы президента РФ начались в Еврейской автономной области точно в срок

Сегодня на 182 избирательном избирательных участках в Еврейской автономной области началось основное голосование по выборам президентам РФ. Об этом сообщает ИА «ЕАОMedia».

По информации областной избирательной комиссии, открытие участков прошло в штатном режиме. Нарушений на текущий момент не обнаружено.

Восемь избирательных участков в ЕАО оборудованы комплексами электронного голосования. Все они уже запушены в работу.

Параллельно проводится акция «Я выбираю ЕАО». Организаторы и волонтеры уже находятся на местах. Участники акции могут получить сувениры и призы.

Жители Биробиджана также смогут проголосовать за проект, который реализуют в программе создания комфортной городской среды. Граждане смогут сделать выбор в 18-ти участках, расположенных в различных микрорайонах.

Автор: Олег Королев
#еврейская автономная область #биробиджан #выборы-2018
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