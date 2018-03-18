Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Граждане России, проживающие в Эстонии, в день выборов президента РФ смогут проголосовать на девяти избирательных участках в городах Таллин, Тарту и Нарва.

Об этом в воскресенье со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Таллине Дениса Мосюкова сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что по четыре избирательных участка будет открыто в Таллине и в Нарве, и один участок заработает в Тарту. Все они находятся на территории российских консульств и посольства. Работать избирательные участки будут с 8.00 до 20.00 по местному времени, при этом в Нарве и в Таллине российские избиратели смогут воспользоваться специально организованными автобусными рейсами.

Напомним: выборы президента России уже начались в самых восточных регионах страны – на Чукотке и Камчатке.