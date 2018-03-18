Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

 Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине
Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

 Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине
NASA разместило снимок бури на Юпитере

NASA разместило снимок бури на Юпитере

 Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин
ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

 Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине
Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

 Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине
NASA разместило снимок бури на Юпитере

NASA разместило снимок бури на Юпитере

 Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин
1:28   18 Марта 2018
Россия
44

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Граждане России, проживающие в Эстонии, в день выборов президента РФ смогут проголосовать на девяти избирательных участках в городах Таллин, Тарту и Нарва.

Об этом в воскресенье со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Таллине Дениса Мосюкова сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что по четыре избирательных участка будет открыто в Таллине и в Нарве, и один участок заработает в Тарту. Все они находятся на территории российских консульств и посольства. Работать избирательные участки будут с 8.00 до 20.00 по местному времени, при этом в Нарве и в Таллине российские избиратели смогут воспользоваться специально организованными автобусными рейсами.

Напомним: выборы президента России уже начались в самых восточных регионах страны – на Чукотке и Камчатке.

Автор: Александр Люблинский
#россия #эстония #голосование #политика #россияне #общество #весь мир #таллин #избирательные участки #тарту #выборы президента рф #нарва #выборы2018 #девять избирательных участков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального
И опроверг слухи о принуждении к голосованию.
0:34   18 Марта 2018
59
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
42
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
59
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
141
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона