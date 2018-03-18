Выборы президента России начались в Приморском крае

Местные журналисты посетили участок 539 в Ленинском районе. На месте произошла опечатка КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней.

Более 55 тысяч жителей Приморья воспользовались нововведением и подали заявление о голосовании не по адресу прописки. Одним из самых популярных стал УИК номер 983 во Фрунзенском районе Владивостока - его посетят 1069 граждан без прописки в данном районе.

Также отмечается, что бывший прессекретарь одного из бывших губернаторов Приморья Михаил Полусмак принял участие в акции #голосуемпервыми.