ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев сообщил подробности по этой теме.

Ракетное оружие улучшат сразу по нескольким направлениям. Во-первых, обратили внимание на дальность стрельбы. Ее планируют улучшить. Во-вторых, заинтересованы, чтобы повысилась возможность преодоления противовоздушной обороны и противоракетной обороны. В-третьих, хотят повысить точность поражения целей, находящихся на берегу и в море. Адмирал сказал об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На сегодняшний день в России имеются многоцелевые АПЛ проекты: 671РТМК «Щука», 945 «Барракуда», 945А «Кондор», 949А «Антей», 971 «Щука-Б» и 885(М) «Ясень».

Лодки Б-239 «Карп» и Б-276 «Кострома» из проекта 945 сейчас в резерве Военно-морского флота РФ. Вопрос о восстановлении лодок периодически поднимается, но сейчас их ремонт и улучшение не ведут.