Безопасность на выборах в Москве обеспечат более 17 тыс стражей порядка

За безопасность на избирательных участках в Москве в день выборов в воскресенье будут отвечать свыше 17 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, а также работников ЧОП и дружинников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки, а также прилегающие к ним территории были изучены полицейскими и кинологами.

Напомним, в РФ 18 марта проходят выборы главы государства. Участки открываются в 8.00 и закрываются в 20.00 по местному времени в каждом регионе.