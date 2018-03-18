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1:11   18 Марта 2018
Россия
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В Грузии российские избирательные участки открыты не будут

В Грузии российские избирательные участки открыты не будут

Граждане России, находящиеся в Грузии, не смогут проголосовать на выборах президента РФ на территории этой страны, так как там не будет открыто ни одного избирательного участка.

Об этом в воскресенье 18 марта сообщает агентство «Интерфакс», которому данную информацию предоставили в Секции интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии.

В частности, сообщается, что выборы президента России на территории Грузии проводится не будут в связи с отсутствием между РФ и Грузией дипломатических отношений и позицией грузинских властей.

«Находящиеся в Грузии на время проведения выборов российские граждане по личному усмотрению могут пересечь границу и проголосовать в соседних странах - Армении или Азербайджане», - говорится в сообщении.

Напомним: голосование на выборах президента РФ уже началось на избирательных участках на Камчатке и Чукотке – в 23.00 субботу 17 марта по московскому времени.

Автор: Александр Люблинский
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