Патриарх Кирилл и другие российские духовные лидеры проголосуют на выборах президента РФ

Духовные лидеры традиционных религий России в воскресенье примут участие в голосовании на выборах президента и призывают россиян также «быть активными».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосует в воскресенье утром на одном из избирательных участков Московской области. Об этом сообщает его пресс-служба. Ранее в ходе своего выступления на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви, предстоятель РПЦ призвал всех верующих людей участвовать в голосовании на выборах президента страны 18 марта.