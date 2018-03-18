Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Градоначальник украинского горда Львов Андрей Садовый заявил, что у жителей Украины украли страну. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, украинцы не заметили кражи, так как никогда и не знали, какого это — владеть своей страной. Мэр при этом не стал комментировать свое заявление, и не уточнил, кто похитил страну.
Ряд пользователей соцсетей обвинили мэра в «сепаратизме», другие же порекомендовали навести порядок во Львове, прежде чем выступать с такими заявлениями. Среди его подписчиков также нашлись те, кто согласился с тем, что Украина не принадлежит ее гражданам.
Так сталось, що у нас вкрали країну. Український народ не помітив крадіжки, бо ніколи і не знав як це - володіти своєю країною. Потрібно повернути країну людям!— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 17, 2018