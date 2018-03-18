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1:09   18 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Градоначальник украинского горда Львов Андрей Садовый заявил, что у жителей Украины украли страну. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, украинцы не заметили кражи, так как никогда и не знали, какого это — владеть своей страной. Мэр при этом не стал комментировать свое заявление, и не уточнил, кто похитил страну.

Ряд пользователей соцсетей обвинили мэра в «сепаратизме», другие же порекомендовали навести порядок во Львове, прежде чем выступать с такими заявлениями. Среди его подписчиков также нашлись те, кто согласился с тем, что Украина не принадлежит ее гражданам.

 

Автор: Олег Королев
#украина #львов #садовый
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