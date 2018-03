NASA разместило снимок бури на Юпитере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разместило снимок бури на Юпитере, который сделала автоматическая межпланетная станция Juno.

На фото видно шторм. Он бушует на северном полушарии пятой планеты от Солнца.

Фотографию сделали в феврале, когда Juno в одиннадцатый раз сблизилась с газовым гигантом. Их отделяло расстояние почти в 12 тысяч километров.

Специалисты обработали фото. Из-за этого облачные пики приобрели розоватый оттенок.

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek