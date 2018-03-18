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1:04   18 Марта 2018
Весь мир
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NASA разместило снимок бури на Юпитере

NASA разместило снимок бури на Юпитере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства разместило снимок бури на Юпитере, который сделала автоматическая межпланетная станция Juno.

На фото видно шторм. Он бушует на северном полушарии пятой планеты от Солнца. 

Фотографию сделали в феврале, когда Juno в одиннадцатый раз сблизилась с газовым гигантом. Их отделяло расстояние почти в 12 тысяч километров.

Специалисты обработали фото. Из-за этого облачные пики приобрели розоватый оттенок.

 

 

Juno вышла на полярную орбиту Юпитера почти два года назад. Ее используют для изучения гравитации, магнитного поля. Ученые хотят проверить и то, нет ли у этой планеты твердого ядра. Аппарат определяет содержание в атмосфере воды и аммиака. Помимо этого, он помогает построить карту ветров.  

Автор: Анастасия Аои
#юпитер #juno #космос #весь мир #nasa #буря
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