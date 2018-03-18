МРГ СПЧ займется мониторингом выборов президента в российских регионах

Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека будет наблюдать за ходом голосования в России. Всего в день голосования представители СПЧ посетят 13 регионов страны.

В Москве и Подмосковье за ходом выборов будет наблюдать рабочая группа под руководством Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игоря Борисова.

Основной задачей организации является содействие в реализации избирательных прав. Рабочая группа посетит ряд избирательных участков, с которых будут поступать сигналы о возможных нарушениях или конфликтах.