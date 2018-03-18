Губернатор Камчатки Владимир Илюхин проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин одним из первых пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах президента РФ.
Об этом сообщается на сайте «Полуостров Камчатка». Там же приводится заявление самого Илюхина о том, что все избирательные участки в регионе заработали вовремя.
«К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам, поэтому уверен, что все пройдет хорошо», - сообщает губернатор Камчатки.
Также Владимир Илюхин отмечает, что уже можно с уверенностью сказать о том, что жители Камчатки активно участвуют в голосовании на президентских выборах. Губернатор напомнил жителям региона, что они могут воспользоваться своим избирательным правом одними из первых в стране и должны подавать пример активности избирателям в других субъектах.
«Сегодня по-настоящему важный день для Камчатки, для всей России - мы выбираем Президента России, мы выбираем наше будущее… Камчатка голосует первыми», - добавил Илюхин.