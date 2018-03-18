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0:59   18 Марта 2018
Россия
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин одним из первых пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах президента РФ.

Об этом сообщается на сайте «Полуостров Камчатка». Там же приводится заявление самого Илюхина о том, что все избирательные участки в регионе заработали вовремя.

«К сожалению, не везде хорошая погода, но власти делают все необходимое, чтобы подвезти людей, обеспечить доставку к избирательным участкам, поэтому уверен, что все пройдет хорошо», - сообщает губернатор Камчатки.

Также Владимир Илюхин отмечает, что уже можно с уверенностью сказать о том, что жители Камчатки активно участвуют в голосовании на президентских выборах. Губернатор напомнил жителям региона, что они могут воспользоваться своим избирательным правом одними из первых в стране и должны подавать пример активности избирателям в других субъектах.

«Сегодня по-настоящему важный день для Камчатки, для всей России - мы выбираем Президента России, мы выбираем наше будущее… Камчатка голосует первыми», - добавил Илюхин.

Автор: Александр Люблинский
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