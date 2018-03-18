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0:44   18 Марта 2018
Россия
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ЦИК поймал первых провокаторов на лжи

ЦИК поймал первых провокаторов на лжи

Центризбирком разоблачил первого провокатора, попытавшегося уличить организаторов выборов в нечестности.

В воскресенье пользователь Alexander V. Litreev‏ опубликовал в Twitter сообщение о том, что на открытом в 8 утра избирательном участке в Южно-Сахалинске в урне уже находились бюллетени. 

Однако автор этого твита, желая скомпрометировать организаторов голосования на выборах президента, не учел, что первыми на участке голосуют члены комиссии, наблюдатели и полицейские. Соответствующее сообщение с разъяснением ситуации было опубликовано на официальном Telegram-канале ЦИК.

«Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».

Напомним, 18 марта по всей России проходят выборы президента страны. Голосование начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00 в каждом регионе по местному времени.

Автор: Алла Ларионова
#россия #провокация #голосование #политика #цик #выборы2018
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