ЦИК поймал первых провокаторов на лжи

Центризбирком разоблачил первого провокатора, попытавшегося уличить организаторов выборов в нечестности.

В воскресенье пользователь Alexander V. Litreev‏ опубликовал в Twitter сообщение о том, что на открытом в 8 утра избирательном участке в Южно-Сахалинске в урне уже находились бюллетени.

Южно-Сахалинск, УИК № 295 Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) March 17, 2018

Однако автор этого твита, желая скомпрометировать организаторов голосования на выборах президента, не учел, что первыми на участке голосуют члены комиссии, наблюдатели и полицейские. Соответствующее сообщение с разъяснением ситуации было опубликовано на официальном Telegram-канале ЦИК.

«Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».

Напомним, 18 марта по всей России проходят выборы президента страны. Голосование начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00 в каждом регионе по местному времени.