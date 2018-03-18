ОБСЕ потребовала Украину соблюдать избирательные права граждан РФ

Член Центризбиркома России Василий Лихачев сообщил об этом.

Он рассказал, что представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сообщил ему об отправке соответствующего обращения. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе передала Киеву, что необходимо соблюсти права россиян на голосовании 18 марта.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала россиянам не рисковать, если ОБСЕ не гарантирует им безопасность на избирательных участках Украины.

В свою очередь член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк сказал, что, если Киев станет мешать голосованию, Москва потребует ответа за подобные действия на международном уровне.

Украинское министерство внутренних дел заявляло, что россиян не допустят голосовать на избирательных участках на Украине. Войти туда в день выборов разрешат исключительно сотрудникам, сказано в заявлении. Так решили из-за того, что выборы пройдут и в Крыму. Киев по-прежнему считает его своим.