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Россия
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Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

И опроверг слухи о принуждении к голосованию.

Камчатский юрист Алексей Девин объяснил в комментарии ИА «Политика Сегодня» фотографии пустующих избирательных участков в регионе.

По словам Девина, в небольших камчатских поселках и городках многие люди работают вахтовым методом или на предприятиях, где рабочий день начинается затемно. Поэтому большинство голосуют перед работой.

«Выстраиваются в очередь рано утром, чтобы не опоздать на работу. К тому же не стоит забывать, что участков не так уж и много. Вот вам и «удивительные» кадры с массовой явкой. Никаких принуждений не надо, чтобы собрать такую толпу. «Оппозиционеры», конечно, так хорошо знают Крайний Север или Дальний Восток, что допускают такие ошибки в своих высказываниях. В Петропавловске-Камчатском сейчас резонно пустые участки. Люди спят, отдыхают. У них же смен нет. Обычный большой город», - объяснил собеседник «ПС».

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

Ранее в своем паблике «ВКонтакте» блогер Алексей Навальный опубликовал фото с избирательного участка №176.

«На часах 08:38, никого нет, тьма бюллетеней в урнах», - написал представитель регионального штаба Александр Литреев.

Скрин фото за 08.10 сторонник блогера почему-то не стал выкладывать. На участке 167, тоже с Камчатки, начало голосования выглядело так.

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

Автор: Григорий Рощин
#голосование #навальный #камчатка #выборы-2018
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