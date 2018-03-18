На Камчатке одними из первых на выборах проголосовала семья спортсменов

На голосовании в Камчатском крае одними из первых проголосовала семья известных спортсменов. Об этом сообщает «КамИНФОРМ».

Двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Руслан Лебедев и его жена, победительница и рекордсменка чемпионатов РФ по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха Кристина Степенс опустили свои бюллетени в урну для голосования. Семья чемпионов специально пришла прямо к открытию избиркома в средней школе 326 Петропавловска-Камчатского, что стать первыми, кто отдал свой голос.

Степенс рассказала агентству, что выборы президента России - это значимый и судьбоносный день. Он отметила, что спортсмен-сурдолимпийцы отстаивают интересы Родины за ее пределами, поднимаются на пьедесталы почета и показывают лучшие результаты, всегда стремясь к первенству. Спортсменка подчеркнула, что сегодня они пришли на избирательный участок одними из первых, так как от их голоса также зависит будущее страны.