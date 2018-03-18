Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

 Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине
Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

 Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине
NASA разместило снимок бури на Юпитере

NASA разместило снимок бури на Юпитере

 Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин
ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

ВМФ улучшит ракетное оружие многоцелевых субмарин

 Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине

Находящиеся в Эстонии россияне смогут проголосовать в Нарве, Тарту и Таллине
Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

 Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине
NASA разместило снимок бури на Юпитере

NASA разместило снимок бури на Юпитере

 Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин
0:36   18 Марта 2018
Россия
47

На Камчатке одними из первых на выборах проголосовала семья спортсменов

На Камчатке одними из первых на выборах проголосовала семья спортсменов

На голосовании в Камчатском крае одними из первых проголосовала семья известных спортсменов. Об этом сообщает «КамИНФОРМ».

Двукратный чемпион Сурдлимпийских игр Руслан Лебедев и его жена, победительница и рекордсменка чемпионатов РФ по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха Кристина Степенс опустили свои бюллетени в урну для голосования. Семья чемпионов специально пришла прямо к открытию избиркома в средней школе 326 Петропавловска-Камчатского, что стать первыми, кто отдал свой голос.

Степенс рассказала агентству, что выборы президента России - это значимый и судьбоносный день. Он отметила, что спортсмен-сурдолимпийцы отстаивают интересы Родины за ее пределами, поднимаются на пьедесталы почета и показывают лучшие результаты, всегда стремясь к первенству. Спортсменка подчеркнула, что сегодня они пришли на избирательный участок одними из первых, так как от их голоса также зависит будущее страны.

Автор: Олег Королев
#камчатка #выборы-2018 #сурдлимпийские игры #семья спортсменов #степенс
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального
И опроверг слухи о принуждении к голосованию.
0:34   18 Марта 2018
59
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
43
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
59
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
141
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона