ЦИК Якутии рассказал о начале работы первых избирательных участков

Первыми в Якутии открылись избирательные участки в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Нижнеколымском, Момском и Среднеколымском улусах.

Об этом в ночь на воскресенье сообщает Центральная избирательная комиссия Якутии, которая отмечает, что в вышеперечисленных районах разница во времени с Якутском составляет два часа. Далее голосование начнется в Верхоянском, Оймяконском и Усть-Янском районах, где разница с Якутском равна часу.

При этом ЦИК Якутии сообщает, что на первое января текущего – 2018 – года число избирателей составляло: в Абыйском районе – 3061 человек, в Аллаиховском – 1798, Верхнеколымском — 3058, Верхоянском — 8314, Нижнеколымском – 3335, Момском — 3043, Оймяконском — 6332, Среднеколымском — 5977 и в Усть-Янском — 4893 человека.