Умер известный журналист-международник Павел Михалев

Известный журналист-международник, экс-заместитель гендиректора ТАСС Павел Михалев умер на 88-м году жизни после тяжелой болезни.

Всю свою профессиональную жизнь Михалев посвятил журналистике, которой он решил заняться сразу после окончания Ленинградского государственного университета. Свыше 30 лет он работал в «Комсомольской правде», был ее собственным корреспондентом в Каире, в Лондоне. Затем на протяжении почти двух десятилетий он бессменно возглавлял международную службуТАСС, а также курировал ее спортивную редакцию.