В Камчатском крае на выборах президента проголосовали первые избиратели

В Камчатском крае проголосовали первые избиратели. Фотографии с места публикует «Экономика сегодня».

Голосование проходит в школе номер 40 регионального центра - Петропавловска-Камчатского. Свои бюллетени уже заполнили председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко и глава рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов.

Как отмечается, более семидесяти человек пришли к старту выборов президента Росиси. Посетителям предлагается около шести видов пирожков в качестве угощений.