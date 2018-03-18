Порядка 60 кораблей и судов ВМФ смогут базироваться в районе Геопорта

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил такую информацию.

В интервью радио «Эхо Москвы» он сказал, что Россия продолжает возводить основной пункт базирования Геопорт для Черноморского флота в Новороссийске в рамках реализации федеральной целевой программы. Когда его построят, там смогут базироваться свыше 60 боевых кораблей и судов.

Этот комплекс станет одним из пяти самых масштабных гидротехнических объектов в мире. Для того, чтобы судна были защищены в акватории от волновых воздействий, военную гавань защищают с двух сторон мощными оградительными молами.