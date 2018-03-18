ЦИК рассказал, как россияне голосуют в Антарктиде

Центризбирком РФ рассказал, как российские граждане голосуют на выборах президента в Антарктиде.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице ЦИК в Twitter в воскресенье, голосование в Антарктиде является весьма экстремальным занятием. Отмечается малодоступность станций и получение информации о выборах исключительно по радио.