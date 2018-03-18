В Новой Зеландии окрылись первые участки для голосования

Три избирательных участка на выборы президента РФ открылись в Новой Зеландии. Об этом сообщает российский посол в тихоокеанском государстве.

Три избирательных участка на выборы президента РФ открылись в Новой Зеландии. Об этом сообщает российский посол в тихоокеанском государстве.

По его словам, участки открылись ровно в восемь по новозеландскому времени (22:00 мск). Всего работают три избирательных участка, у же есть первые проголосовавшие.

Российский дипломат сообщил, что в обстановка на выборах спокойная и деловая. При этом он отметил, что в Окленде (крупнейший город страны) активисты устроили пикет с требованием не участвовать в голосовании, однако на манифестантов «не обращают особого внимания».