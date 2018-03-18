Объективность подсчета голосов избирателей помогает осуществить экзит-полл

Студенты и сотрудники КамчатГТУ в воскресенье проводят так называемый экзит-полл - опрос проголосовавших граждан на выходе из участков.

Как сообщила доцент, кандидат социологических наук, декан факультета КамчатГТУ, руководитель регионального отделения Российского общества политологов Елена Клиппенштейн, слова которой приводит «Полуостров Камчатка», экзит-полл планируется провести в регионе на территориях Петропавловска, Елизово и Вилючинка. Клиппенштейн отметила, что данное исследование, способствует изучению электоральных предпочтений населения, а также проводить своего рода контроль результатов голосования на выборах президента. То есть узнать непосредственно у избирателей, как распределились их предпочтения, чтобы позже сравнить с официальными результатами.