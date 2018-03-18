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0:09   18 Марта 2018
Россия
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Военно-морской флот через три года пополнят 40 морских роботов

Военно-морской флот через три года пополнят 40 морских роботов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил такую информацию.

Роботизированные комплексы должны будут без риска для человеческого здоровья и жизни осуществлять обследование и оказание помощи подлодкам, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Российские предприятия разработали и отдали в эксплуатацию наземные робототехнические комплексы. Конструкторское бюро Интегрированных Систем, в частности, разработало управляемый на расстоянии легкий тактический робот РС1A3 Минирэкс. Его можно поместить в рюкзак военного.

Адмирал сообщил, что на сегодняшний день в спасательных отрядах флота свыше 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Их активно используют для проведения разведки, обнаружения и ликвидации аварий под водой. Сигналы передаются через кабель с надводного судна. Они оснащены различными камерами, источниками света и другими средствами для более эффективной работы.

Автор: Анастасия Аои
#россия #роботы #вмф рф #роботизированные комплексы #минирэкс
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